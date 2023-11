Taracena a diputados: "Tanto miedo tienen, tanto han robado"

-

Los diputados pretendían emplazar el trabajo de las comisiones pesquisidoras.

El diputado Mario Taracena volvió a llamar la atención en el Congreso por su peculiar manera de expresarse en el hemiciclo.

Los congresistas sesionaron para integrar la comisión pesquisidora contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero previo a ello pretendían fijar un plazo para las actuaciones de la misma.

La propuesta era que la pesquisidora en menos de 10 días realizara las diligencias y remitiera al pleno el informe circunstanciado, a lo que Taracena se opuso.

"Es un atropello lo que estamos viendo en este momento, se dan cuenta de la ilegalidad que van a meter al Congreso de la República, la Ley en Materia de Antejuicio establece 60 días para que una comisión investigue y determine si hay complicidad o no", dijo Taracena.

Pero también reclamó, pues dijo que había abuso de autoridad de algunos integrantes de la pesquisidora contra el vicepresidente, Guillermo Castillo, porque siguieron la sesión sin la presidenta, Andrea Villagrán.

"Qué lindos, qué democráticos, ojalá cuando empiecen a correr aquí las cosas ilegales no vayan a salir corriendo ni llorando, porque yo ya los he visto llorar, ya los he visto correr, ya los vi con miedo", agregó.

Según Taracena, esto evidencia que los diputados que promueven estas acciones tienen miedo.

"Se llama miedo. Qué les pasa, tanto miedo tienen, tanto han robado, tanto tienen que esconder, tantos problemas tienen que necesitan hacer este tipo de atropellos", finalizó.