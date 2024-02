Taylor Swift se roba el show minutos antes del Super Bowl LVIII

-

El evento deportivo ha sido opacado por la presencia de la cantante.

A pocos minutos de iniciar el encuentro entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, la cantante Taylor Swift logró llegar a Las Vegas para presenciar el evento.

La artista viajó desde Tokio para apoyar a su novio, Travis Kelce, tight end de los Chiefs.

She's here.



Taylor Swift has arrived at Allegiant Stadium for Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/dYGYpt2dQ0 — NFL on CBS (@NFLonCBS) February 11, 2024

Su arribo al Allegiant Stadium ha causado un revuelo y las cámaras no han dejado de enfocarla.

Taylor Swift and Roger Goodell have a chat before kickoff. pic.twitter.com/6Z3lfxIGFn — NFL on CBS (@NFLonCBS) February 11, 2024

Aunque no cantará, sí se ha robado desde ya las miradas