Tchouameni se fue a la NBA mientras el Madrid jugaba en la Copa del Rey

Tchouameni fue captado mientras disfrutaba de un partido de la NBA mientras el Real Madrid jugaba la Copa del Rey.

Después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, se hablaba que el Real Madrid atravesaba una crisis en la plantilla y que le urgían fichajes.

Mientras tanto, el mediocampista Aurélien Tchouameni prefirió ir al partido de la NBA en París que quedarse viendo a sus compañeros disputar la Copa del Rey frente al Villarreal el pasado jueves.

Llegado al equipo Merengue hace seis meses y establecido como titular tras la salida de Casemiro, Tchouameni no jugó la Copa del Rey por lesión, pero ha sido criticado por los fanáticos al exhibirse en un evento deportivo ajeno al Real Madrid en vez de prestar atención al duelo copero, principalmente con el ambiente negativo reciente.

Tchouameni, ahora mismo, viendo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Pistons. pic.twitter.com/87seLValZg — MadridistaReal (@RMadridistaReal) January 19, 2023

Si bien el Madrid ganó con una nueva remontada al Villarreal en condición de visitante para avanzar a Cuartos de Final, la presión sobre el jugador francés (y seguramente una "amable advertencia" de la directiva) lo hicieron disculparse en Twitter.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", publicó en Twitter.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho. — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

Curiosamente, el subcampeón del mundo en Qatar 2022 bloqueó las respuestas a este comentario, presuponiendo las represalias e insultos que recibiría de un sector del madridismo.

No olvidemos que este mismo jugador fue víctima de comentarios racistas en sus perfiles sociales y en los de la Selección Francesa luego de fallar un penal en la tanda decisiva contra Argentina.