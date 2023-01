El candente tema de Shakira y Bizarrap donde sacan los trapitos de Piqué

Shakira y Bizarrap sacaron los trapitos al sol del desamor con un bombazo de canción que resalta la turbulenta relación de la cantante con Piqué.

"Perdón ya tomé otro avión aquí no vuelo", inicia la lírica que ya da de qué hablar a minutos de salir. "Cuando te necesitaba diste tu peor versión", continúa.

El tema llamado "Music Sessions #53" es un fuerte llamado a la traición del astro a la cantante e incluso lo llama "gato".

ESTE ES EL CORO:

Una loba como yo no está pa' tipos como tú



A ti te quedé grande



Por eso estás con una igualita que tú



Oh-oh, oh-oh [Verso: Shakira]



Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique



Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques



Entendí que no es culpa mía que te critiquen



Yo solo hago música, perdón que te salpique

La publicación ya lleva fuertes comentarios de los internautas como: "Menudo locurón", "es una combinación tan buena, Shakira definitivamente le da a cualquier ritmo lo suyo, la amoo" y "esto va a reventar" son algunos de los comentarios que se leen.

ESCUCHA EL TEMA: