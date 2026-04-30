Temas que abordará FIFA en el congreso previo al Mundial 2026

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Las autoridades del futbol se reúnen en Vancouver este jueves en el 76 Congreso de la FIFA, un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience el Mundial más grande de la historia, a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos.

La guerra en Oriente Medio, los problemas logísticos del United 2026 y la cuestión aún sin resolver de la sanción internacional a Rusia, figuran en la agenda de los debates entre los aproximadamente 1,600 delegados de más de 200 asociaciones.

La ausencia de Irán ya amenaza con eclipsar el Congreso.

Los responsables de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) abandonaron Canadá de forma abrupta tras aterrizar a principios de esta semana en Toronto y denunciar insultos por parte de agentes de inmigración del aeropuerto.

El Centro de Convenciones de Vancouver es reconocido a nivel mundial como un referente en la organización de eventos sostenibles.

Irán genera dudas

El episodio añade nuevas dudas a la situación de Irán en el Mundial.

Los responsables del futbol iraní dijeron el mes pasado que habían propuesto trasladar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial desde Estados Unidos a México, un plan que fue rápidamente descartado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.





“ Irán jugará la Copa del Mundo donde le corresponde, según el sorteo ” Gianni Infantino, presidente de FIFA



Irán debe disputar dos de sus encuentros del Grupo G en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica el 21 del mismo mes. Luego viajará a Seattle para medirse ante Egipto el 26 de junio.



Estados Unidos ha dicho que no pretende excluir a los jugadores iraníes del certamen, según dijo recientemente su secretario de Estado, Marco Rubio.

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Infantino bajo escrutinio

Infantino llega al Congreso tras las críticas por el aumento desmedido del precio de las entradas del Mundial y su estrecha amistad con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El martes, la FIFA anunció que había incrementado las distribuciones financieras del Mundial hasta casi 900 millones de dólares (aproximadamente 6,877,356,300 de quetzales).

La medida se produjo después de que varios equipos clasificados al certamen advirtieran, según informes, que corrían el riesgo de perder dinero por participar en el torneo, aludiendo al elevado costo de los viajes, impuestos y la operativa general.

Garantizar los Derechos Humanos

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han pedido a Infantino que aproveche su discurso ante los delegados de la FIFA para garantizar que los visitantes al Mundial no corran el riesgo de verse atrapados en la ofensiva antimigración del gobierno de Trump.

Infantino "aún no ha explicado públicamente cómo se garantizará que aficionados, periodistas y comunidades locales estén a salvo de detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y ataques a la libertad de expresión", dijo el miércoles Steve Cockburn, responsable de justicia económica y social de Amnistía Internacional.

“ Este Congreso de la FIFA debería ser el momento en que lo haga, y la comunidad mundial del fútbol debe recibir algo más que meras palabras vacías ” Steve Cockburn, responsable de justicia económica y social de Amnistía Internacional

Retirar premio a Trump

Infantino también se enfrenta a peticiones para que elimine el Premio de la Paz de la FIFA, que concedió a Trump durante el sorteo del Mundial celebrado en diciembre 2025 en Washington.



"Queremos que (el premio) se suprima", declaró esta semana a la prensa la presidenta de la federación noruega de fútbol, Lise Klaveness. "No creemos que forme parte del mandato de la FIFA otorgar un premio de ese tipo".



El Congreso del jueves también podría abordar la cuestión de la continuidad de la suspensión de Rusia del fútbol internacional, vigente desde la invasión de Ucrania en 2022.

Infantino se pronunció a favor de levantar la sanción a Rusia a principios de este año.

"Esta suspensión no ha conseguido nada, solo ha generado más frustración y odio", Gianni Infantino, presidente de FIFA sobre sanción a Rusia.



"Tenemos que (estudiar la readmisión), sin duda", dijo a la cadena británica Sky News.