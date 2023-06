El temido encuentro cara a cara con un Ocelote en Petén

-

El conservacionista Francisco Asturias contó cómo fue su enfrentamiento cara a cara con un ocelote por casualidad.

Asturias tuvo un inolvidable encuentro con este animal que vive en biosfera maya de Petén y logró documentar el momento que no es común.

El guatemalteco que también documenta a la fauna del lugar hizo impresionantes e irrepetibles tomas.

"¡Encuentro increíble! estaba en la caseta cuando escuché a un chara alegar un par de veces y pensé: 'algo viene allí', cuando vi entre los palitos, primero creí que era un jaguar (eran las 11:00 am), pero luego me di cuenta que era un ocelote, allí no termina, el ocelote caminó a la caseta donde estaba yo y quiso entrar hasta que me vio, lo tuve a menos de 2 metros, este encuentro no tiene precio, fue super emocionante", contó.

En el video se aprecia a un ejemplar que camina por la selva y repentinamente sube las escaleras de una caseta de observación colocado entre la selva y de pronto se acerca a donde se encuentra Asturias, al notar que un humano está en el lugar, se queda viendo un momento y luego baja.

MIRA EL IMPRESIONANTE MOMENTO:

Foto: Francisco Asturias.

MIRA EL VIDEO: