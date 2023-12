“Tendré que desaparecer para inventarme”, el mensaje de despedida de Ricardo Arjona

-

Ricardo Arjona publicó un mensaje en el marco de su último concierto de la gira Blanco y Negro.

OTRAS NOTICIAS: La polémica frase de Ricardo Arjona en su concierto en Argentina

El popular guatemalteco, Ricardo Arjona, publicó un inquietante mensaje en el que comentaba su estado de salud y se despedía sin estar seguro de querer volver.

A través de Instagram, el cantante publicó una carta titulada "Una despedida en Santiago", en el que explicaba que hoy sería el último concierto de su gira Blanco y Negro y explicaba que tuvo que posponer una cirugía inminente.

"Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida", detalla la carta.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e inventar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó", continúa el cantante.

"No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba".

Se despidió diciendo: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO y, más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón".

Carta Ricardo Arjona parte 1. (Foto: Instagram)

Carta Ricardo Arjona parte 2. (Foto: Instagram)

Carta Ricardo Arjona parte 3. (Foto: Instagram)