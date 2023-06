El tenso intercambio de mensajes entre Sandra Torres y Luis von Ahn

-

Sandra Torres y Luis von Ahn protagonizaron un tenso momento en redes sociales, tras intercambiar una serie de mensajes tras las Elecciones Generales 2023.

En el contexto de las recientes Elecciones Generales realizadas en Guatemala, el empresario Luis von Ahn se pronunció al respecto del partido al que apoya.

Con el texto: "Me da mucha esperanza que @BArevalodeLeon llegue a ser presidente", el guatemalteco dejó claro que es partidario del Movimiento Semilla, y su candidato, Bernardo Arévalo pasó a segunda vuelta tras ser el segundo aspirante con más votos.

Ante esto, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien ganó la primera vuelta al obtener más del 15% de la totalidad de votos, reaccionó cuestionando a Von Ahn sobre apoyar al presidenciable y no a una mujer.

"Porque no le da ilusión que sea una mujer comprometida y con pasión con el país con experiencia y que conoce las necesidades de Guatemala Luis? Ud es guatemalteco exitoso y tiene años de no vivir aquí, pero se que ama Guate!", respondió.

La tensión aumentó de tono cuando Von Ahn respondió a la presidenciable de UNE:

"Con respeto, perdón, pero he oído los audios que salieron a luz en su campaña pasada donde hay evidencia de cosas turbias. Guatemala necesita un gobierno que, en vez de extraer, trabaje para mejorar la situación de sus ciudadanos, y en mi opinión @msemillagt tiene esa intención", expresó.

Finalmente, el creador de Duolingo agregó: "Además, no me gusta que hable de babosadas como el amor a la familia que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza".

El intercambio de mensajes entre ambos se hizo viral en la red social Twitter. Muchos mostraron su apoyo a Luis von Ahn, e incluso Bernardo Arévalo respondió al empresario asegurando que no fallarán.