El conmovedor mensaje de Ricardo Arjona para su mamá

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, le envió un conmovedor mensaje a su mamá, Nohemí Morales, durante la celebración del Día de las Madres.

La madre del artista, a quien él llamaba "Mimi", falleció el 4 de diciembre de 2013, a los 78 años. Arjona siempre ha dicho que su mamá lo inspiró a seguir sus sueños.

TE PUEDE INTERESAR:

"La canción que le escribí a la Mimi (mi madre) la escuchó solo una vez. Cuando le preguntaron si le gustaba, dijo que prefería no escucharla porque la hacía llorar. Yo no pude cantarla en vivo desde que se fue por temor a no poder terminarla", manifestó el cantautor en sus redes sociales.

En otro mensaje, donde copió el enlace de su canción "Mi novia se me está poniendo vieja", Arjona manifestó: "Gran día y muchas flores a las madres, la más grande para el comandante Tusa, a la que mi padre le decía que cada día se parecía más a la Mimi".

Escucha aquí la canción que Arjona compuso para su mamá:

El pasado 28 de abril, Arjona lanzó su más reciente sencillo, al que denominó "Hongos", y anunció que el próximo 29 de mayo será el lanzamiento mundial de su disco "Blanco y Negro, la cosas como son".