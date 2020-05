Muere Little Richard, pionero del "rock and roll" estadounidense

El mundo de la música se viste de luto este fin de semana, luego de que la revista Rolling Stone diera a conocer la muerte de Little Richard, el ícono pionero del rock and roll en Estados Unidos.

El pianista y cantante norteamericano, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, rompió todas las barreras de la música hasta entonces conocida. Falleció este sábado, a los 87 años.

Entre su mítica discografía encontramos títulos emblemáticos como "Tutti Fruti", "Good Golly Miss Molly" y "Long Tall Sally".

Richard se adentró en el mundo de la música en la década de 1940, siendo todavía un adolescente.

Sin embargo, su éxito no despegó hasta mediados de la siguiente década, cuando de la mano de Specialty Records, lanzó una serie de sencillos de lo más salvajes y extravagantes que se habían escuchado hasta el momento, en plena era del rock and roll.

Temas como "Keep A-Knocking", "Rip It Up" o "Lucille", además de los citados anteriormente, le convirtieron en una estrella alrededor del mundo.