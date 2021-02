El golfista estadounidense Tiger Woods fue hospitalizado la mañana de este martes 23 de febrero al sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles (California), Estados Unidos.

___

___

Woods, que era la única persona que viajaba en el auto accidentado, tuvo que ser retirado del vehículo por los bomberos y "trasladado a un hospital local por sus heridas", dijo la oficina del sheriff del condado en su cuenta de Twitter sin precisar la gravedad de las lesiones sufridas por el deportista.

"El vehículo sufrió daños importantes", agregó la declaración. Medios locales publicaron imágenes del vehículo de Woods, de 45 años, volcado a un lado de la carretera.

Tiger Woods has been taken to hospital after being injured in a car crash in Los Angeles



LA County Sheriff's Department said: "Mr Woods was extricated from the wreck with the 'jaws of life' by Los Angeles County firefighters and paramedics"



Read more: https://t.co/tqMOg374Lc pic.twitter.com/svgWt7rkQ3 — Sky News (@SkyNews) February 23, 2021