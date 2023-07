Submarino Titán sólo tuvo éxito en "13 inmersiones" de un total de 90

-

El submarino Titán solo alcanzó la profundidad de los restos del Titanic en 13 de 90 inmersiones.

El submarino Titán de OceanGate implosionó el mes anterior cuando se encontraba de exploración en el fondo del Océano Atlántico para ver los restos del Titanic, sin embargo se dice que solo había alcanzado la profundidad de 760 metros de naufragio en el 14% de sus intentos.

El porcentaje de éxito que se menciona, queda detallado en las cuatro páginas del documento de exoneración de responsabilidad de los pasajeros hacia la compañía, ya que lo debían firmar los cuatro tripulantes que murieron a bordo del submarino acompañados de Stockton Rush, CEO de OceanGate.

El documento se encontraba descrito a la embarcación turística como tipo "experimental" en tres ocasiones y también confirmaba que había completado con éxito "13 inmersiones" de un total de 90 en el océano Atlántico Norte.

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success - thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 1, 2023

El documento también describía la palabra "muerte" tres veces en la primera página y hacía una advertencia a los tripulantes ya que podrían experimentar "presión extrema", condiciones "impredecibles", gases de alta presión y sistemas eléctricos con alto voltaje.

OceanGate mencionaba en su sitio web archivado, que había realizado más de 14 expediciones y 200 inmersiones en el Atlántico, el Pacífico y el Golfo de México utilizando dos submarinos, y que el primero había logrado obtener éxito con el Titanic en el año 2021, de acuerdo con información de Insider.

Tras el fatal incidente, la compañía anunció que suspendería todas sus operaciones exploratorias y comerciales.