¡Varados en San Cristóbal! Una hora para transitar 5 kilómetros

Este viernes 3 de febrero el tráfico en Mixco y otros municipios de Guatemala es pesado y usuarios reportaron hasta una hora para movilizarse tan solo en 5 kilómetros.

"Salí más temprano y me encontré más tráfico". "En una hora me moví solo unas cuadras". "¿Que alguien me explique por qué desde las 5:00 hay tráfico?", fueron algunas de las publicaciones más recurrentes en redes sociales de usuarios del tráfico en Mixco este viernes 3 de febrero.

En algunos casos, un tramo de 5 kilómetros duró una hora para algunas personas que este viernes reportaron más tráfico.

Algunos usuarios reportaron que pese al reversible de cuatro carriles que se instala para salir de San Cristóbal, el tráfico es más complicado y las colas comienzan desde muy temprano.

En los próximos días, según las diferentes Policías Municipales de Tránsito (PMT), tanto de Mixco, Guatemala y Villa Nueva, el tráfico será más intenso debido a que se reanudan clases en el 100 por ciento de colegios, escuelas públicas y universidades.