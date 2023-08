La trágica historia del niño que fue obligado a vivir como niña

-

Los gemelos Reimer fueron parte de un experimento que arruinaría sus vidas.

El matrimonio canadiense de Janet y Ron tuvo a dos gemelos, Bruce y Brian Reimer, quienes eran dos niños sanos. Sin embargo, a los siete meses de nacidos ambos empezaron a presentar problemas para orinar.

Los médicos informaron al matrimonio que era necesario someterlos a una circuncisión, pues sufrían de fimosis, una afección en la que el prepucio no se puede retraer.

Janet y Ron no esperaban que un procedimiento que podría parecer "de rutina" terminará de una forma tan atroz.

El médico había utilizado una aguja cauterizadora en lugar de un bisturí y el equipo eléctrico sufrió un problema, provocando el aumento de la corriente que quemó por completo el miembro de Bruce. Ante esto, la operación del otro gemelo, Brian, fue cancelada, reporta BBC.

Ambos hermanos fueron criados bajo un experimento. (Foto: Captura de pantalla TLC)

Meses después, Brian se curó solo de la fimosis, pero los genitales de Bruce ya no tenían reparación. Los Reimer conocieron a un psicólogo llamado John Money que les brindaría una salida.

Money era especialista en cambios de género, y vio en el caso de Bruce el experimento ideal. Pues podía ser criado como el género opuesto al no recordar que alguna vez fue varón, y agregando tendría un propio equipo de control, otro gemelo idéntico.

Así fue como Bruce se convirtió en Brenda, y al año 7 meses se llevó a cabo una castración. Money le dijo a los padres que nunca podrían decirle a Brenda ni a su hermano gemelo que alguna vez existió Bruce.

Así lucían durante su pubertad. (Foto: @infoEspana_)

¿Fue un éxito?

A este experimento se le denominó como John/Joan. Tras esto le empezaron a administrar estrógenos a Brenda para ayudarle en la transición. Cuando los gemelos cumplieron 9 años, Money publicó el estudio denominándolo como un rotundo éxito.

"Su conducta es tan normal como la de cualquier niña y difiere claramente de la forma masculina como se comporta su hermano gemelo". Sin embargo, a los 13 años Brenda comenzó a mostrar sentimientos suicidas.

La madre de los gemelos narra que Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia, y que no era feliz, incluso llegaron a llamarla la "mujer cavernícola". Luego de esto el matrimonio prefirió no seguir consultando al psicólogo, y le dijeron la verdad a Brenda de que había nacido niño.

Tan solo semanas después Brenda se volvió David, fue sometido a una cirugía y eventualmente se casó. No pudo tener hijos biológicos pero fue padrastro de los tres hijos de su esposa.

Reimer decidió cambiar de Brenda a David. (Foto: Redes sociales)

La vida de David iba mejor hasta que se enteró del experimento, pues el no sabía que había sido parte del caso John/Joan, y se molestó porque lo nombraran "un caso exitoso". A los 30 años sufrió una crisis de depresión, perdió su trabajo y se separó de su esposa.

En 2002, su hermano Brian murió por una sobredosis, dos años después David se suicidó a los 38 años.

*Con información de BBC y La Nación