Tras FTX, otra empresa de criptomoneda se declara en quiebra en Estados Unidos

Tras la caída de FTX, una nueva empresa dedicada a las criptomonedas también cayó y se declaró en quiebra en Estados Unidos.

La empresa estadounidense especialista en préstamos en criptomonedas BlockFi anunció este lunes 28 de noviembre que se puso bajo protección de la ley de quiebras en Estados Unidos, y atribuyó su situación al derrumbe de la plataforma de intercambio de monedas virtuales FTX que la rescató hace algunos meses.

La firma fundada en 2017 presentó su solicitud en un tribunal de Nueva Jersey. La ley de quiebras permite que una empresa en dificultades pueda reestructurarse sin la presión de los acreedores.

BlockFi había atravesado una tormenta en el primer semestre tras la caída generalizada de valor de las criptomonedas, que sacudió a varias empresas del sector.

(Foto: Cronista)

Entonces, algunos clientes que depositaron en BlockFi bajo la promesa de intereses altos, se asustaron y retiraron sus fondos. La plataforma también se vio afectada por la liquidación de la firma de inversiones Three Arrows Capital, de Singapur, a la cual había prestado dinero.

Para ayudarla, FTX le propuso una línea de crédito de 400 millones de dólares.

Pero desde entonces, la propia FTX se vio en dificultades y se colocó bajo la protección del capítulo 11 de la ley estadounidense de quiebras el 11 de noviembre pasado.

BlockFi debió entonces suspender la mayoría de sus actividades, e incluso, bloquear retiros.

La empresa dijo haber explorado "todas las opciones estratégicas y alternativas" posibles, según un mensaje en su sitio web.

La decisión de apelar a la ley de quiebras permitirá "estabilizar la actividad" y elaborar un "plan de reorganización", añadió.

La empresa asegura tener más de 100 mil acreedores y 257 millones de dólares en efectivo, lo cual debería permitirle funcionar durante el período de reestructura, sostuvo.