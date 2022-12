Jueza: "El caso La Línea es mediático y complejo y el juez debe ser independiente"

El Tribunal de Mayor Riesgo B dio por concluido el debate oral y público por el caso La Línea.

Después de 11 meses, terminó el juicio por el caso La Línea. El Ministerio Público presentó la acusación y pruebas en contra de 29 sindicados, quienes también presentaron sus pruebas de descargo.

Este lunes 5 de diciembre, los integrantes de la Línea terminaron de dar la última palabra ante el Tribunal como parte del final del juicio.

Ahora el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Janeth Valdés, procederán a deliberar para emitir una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria.

29 acusados en el Caso La Línea conocerán si serán condenados o absueltos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Al final de la audiencia de este lunes, la presidenta del Tribunal se refirió al caso, aseguró que solo hay un Dios justo y perfecto. "Nosotros solo tratamos de verificar para poder dar fallos aproximados de lo que es la justicia objetiva, pero también saben que hay instancias, mecanismos ordinarios y extraordinarios que pueden abocarse a esos mecanismos para exigir que las garantías sean una realidad", dijo frente a los sindicados.

Luego agregó que el caso La Línea es complejo y mediático. También se refirió a la independencia que deben tener los jueces.

"Nos ha tocado conocer esta causa y hacer un esfuerzo porque este caso es diferente a todos los demás por el sentido de lo complejo del asunto, también por lo mediático, por qué no decirlo, es un caso mediático pero eso es parte que el juez independiente debe decir, defender la independencia porque la independencia no se va a defender desde otras instancias, la independencia desde el carácter de un juez autónomo, independiente, un juez que no esté señalado", manifestó.

Tribunal de Mayor Riesgo B habla acerca del caso La Línea. pic.twitter.com/0qv8PwfzjY — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 5, 2022

Por último la jueza aseguró que como Tribunal tendrán que emitir una sentencia y que será ante el pueblo de Guatemala que se rinda cuentas de por qué tomaron cierta decisión.

Sentencia caso La Línea

El Tribunal de Mayor Riesgo B convocó a los sujetos procesales para el próximo miércoles 07 de diciembre a las 11:00 horas para la lectura de la sentencia.

Es decir que en dos días se sabrá si Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y 27 acusados más, serán condenados o no por el caso La Línea.