Donald Trump y Bill Clinton son mencionados en el caso "Jeffrey Epstein"

Entre los documentos revelados se encuentra el testimonio de una víctima que menciona a los dos expresidentes.

La jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), Loretta Preska, ordenó la desclasificación de casi 1,000 páginas de documentos relacionados con el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores y quien llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra (hijo de Isabel II), Bill Clinton o Donald Trump.

Trump junto a su entonces novia, Melania Knauss; Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (Foto: Getty Images)

Los documentos, que son los primeros en publicarse en relación al mencionado caso, podrían incluir hasta 200 nombres entre los que se encontrarían tanto acusadores de Epstein, empresarios destacados y figuras políticas, aunque su mención o aparición no implica que se haya cometido algún delito, según ha publicado la cadena de televisión CNN.

A pesar de que parte de esta información ha sido publicada por diferentes medios de comunicación a lo largo del tiempo, es la primera vez que aparece reflejada en documentos oficiales, que recogen declaraciones, correos electrónicos y otro tipo de documentos.

Así, aparece la declaración de Johanna Sjoberg, quien asegura que el príncipe Andrés le tocó el pecho; otra testigo llamada "Jane Doe #3" asegura que tanto Epstein como su exnovia Ghislaine Maxwell la obligaron a "hacer lo que el príncipe le pidiese". El príncipe Andrés, por su parte, ha negado todas las acusaciones.

En las declaraciones también se constata una estrecha relación entre el expresidente estadounidense Bill Clinton y Epstein; según otros testigos, Epstein también llegó a encontrarse con Donald Trump o Michael Jackson, aunque han negado haberles practicado cualquier tipo de masaje.

Bill Clinton siendo masajeado por Chauntae Davies, una de las víctimas de Epstein. (Foto: MEGA)

Sin embargo, Bill Clinton, dio una declaración en 2019 señalando que no sabía nada de los "terribles crímenes" de Epstein. Clinton no había sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein; y se ha dado a conocer que no se opuso a la desclasificación de los documentos en donde es mencionado, dijo un portavoz el miércoles por la noche.

En el caso de Donald Trump, ha expresado que tuvo una "pelea" con Epstein desde hace años y "no era un fan".

Entre los documentos también hay un correo electrónico de Epstein dirigido a Maxwell en el que le pide ayudar a rechazar y probar como falsas las acusaciones contra el científico Stephen Hawking sobre su presunta participación en una orgía con menores de edad.

Estos informes son parte de un caso de difamación de 2015 presentado por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein que habría colaborado en los abusos de menores de edad.

Virginia Roberts Giuffre. (Foto: The New York Times)

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000; el multimillonario se quitó la vida ahorcándose en su celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 tras una serie de "negligencias y fallos", según el Departamento de Justicia estadounidense.