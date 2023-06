Donald Trump explota por el caso en su contra

-

El expresidente Donald Trump, calificó este martes 13 de junio de "abuso de poder malvado y atroz" sobre su inculpación en un tribunal federal de Miami por la forma en la que gestionó documentos secretos gubernamentales.

EN CONTEXTO: Trump acusado de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos

Ante partidarios congregados en su club de golf de Nueva Jersey, Trump tachó a su sucesor, el demócrata Joe Biden, de "corrupto" y le acusó de arremeter contra él, "su principal adversario político" de cara a las presidenciales del año que viene, en las que podría ser su rival si logra la nominación republicana.

"Es injerencia electoral", expresó.

Es la primera vez que un expresidente estadounidense es inculpado a nivel federal. La fiscalía le acusa de haber conservado documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca, en los que figuraba información secreta sobre armas nucleares.

Horas antes, un juez federal le leyó en Miami los 37 cargos que le imputa, entre ellos los de "retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional", "obstrucción a la justicia" y "falso testimonio".

"Nos declaramos sin duda no culpable", dijo Todd Blanche, el abogado de Trump durante la audiencia.

El expresidente, que el miércoles cumple 77 años, permaneció en silencio, con semblante serio, comprobó una periodista de la AFP.

"Uno de los días más tristes en la historia de nuestro país. Somos una nación en declive", afirmó Trump en su plataforma Truth Social, y repitió que se considera víctima de una "caza de brujas". En la misma red calificó de "lunático" al fiscal Jack Smith.

Palabras de Donald Trump:



"Quieren quitarme mi libertad porque nunca dejaré que te quiten la tuya... No vienen por mí. Vienen por ti. Simplemente me interpongo en su camino y nunca me moveré”

— Leo Gonure (@GonureL) June 14, 2023

A la salida del juzgado, en un restaurante cubano convertido en centro de reunión de militantes republicanos, recibió un baño de multitudes.

"Creo que transcurre bien", declaró a sus simpatizantes que se adelantaron un día para cantarle el "cumpleaños feliz".

#ENVIVO Comienza el discurso del expresidente, Donald Trump, desde su residencia en Nueva Jersey tras comparecer en la corte.



Conéctate a nuestra transmisión especial de #AmericanoMedia por:

— Americano Media (@AmericanoMedia) June 14, 2023

"Asombroso"

Un grupo de partidarios del expresidente lo esperó este martes en el exterior de la corte con gorras rojas con el lema "Make America Great Again" (Haz Estados Unidos grande otra vez).

"No puedo creer que esté pasando por esto otra vez", dijo a la AFP Lázaro Ezenar. Se refiere a los cargos penales por fraude contable presentados contra Trump en abril en el estado de Nueva York, a raíz de un pago realizado antes de las presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz de películas pornográficas que dice haber sido su amante.

El caso de Miami parece más comprometedor que el de Nueva York, aunque Trump ha demostrado más de una vez que sobrevive políticamente a los problemas, cuando no los convierte en una oportunidad.

En Estados Unidos una ley obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales y otra prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.

En enero de 2021, cuando se fue de la Casa Blanca rumbo a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, Trump se llevó decenas de cajas llenas de archivos.

Registro del FBI

Según el acta de acusación, esas cajas quedaron apiladas en el escenario de una sala de baile del complejo hotelero antes de ser transportadas hasta un trastero cerca de una piscina. Algunas llevaban la mención "secreto defensa".

En enero de 2022, tras recibir varias solicitudes de las autoridades, Trump decidió devolver cajas con unos 200 documentos clasificados.

Convencidos de que no había entregado todos los documentos en su poder, varios agentes del FBI registraron Mar-a-Lago el 8 de agosto y se llevaron otra treintena de cajas con 11,000 documentos en su interior.

Después de su inculpación en Nueva York, Trump se jactó de haber recibido millones de dólares de sus seguidores. Muchos de ellos, convencidos de que el expresidente es víctima de un complot, le siguen dando su apoyo contra viento y marea.

Un apoyo que es necesario para Trump quien enfrenta otras investigaciones judiciales. Una fiscal de Georgia debe anunciar de aquí a septiembre el resultado de su investigación sobre las supuestas presiones que ejerció para intentar cambiar el resultado de las presidenciales de 2020.

El exmandatario también está bajo el foco de la justicia por su presunto papel en el ataque al Capitolio por parte de una turba de seguidores del magnate en enero de 2021.

El juicio penal por el caso abierto en Nueva York se celebrará probablemente a principios de 2024, en plena campaña por las primarias republicanas, en las que Trump es el gran favorito.