¿Qué es "Truth Social" y por qué usuarios de Twitter están migrando a esa red?

Una red social está dando de qué hablar entre usuarios luego de los recientes cambios que Elon Musk anunció para Twitter.

En febrero de 2022, Donald Trump lanzó "Truth Social", una red social que ofrece a los usuarios poder expresar sus opiniones sin el miedo a ser censuraos.

La aplicación ha sido comparada en repetidas ocasiones con la plataforma Twitter que ahora es controlada por el magnate Elon Musk.

Incluso, en las últimas horas cientos de usuarios han optado por migrar hacia la red social de Trump por los cambios que Musk anunció para la app del pájaro azul.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

¿Qué es "Truth social"?

Se trata de una red social donde usuarios pueden compartir mensajes de texto, fotografías y videos.

Aunque a diferencia de Twitter, no es posible leer publicaciones de usuarios que no sigues, en tu inicio.

Para ello debes ir directamente a un hashtag y buscar el tema sobre el que te interesa leer.

Usuarios migran

Al momento de su lanzamiento, Trump buscaba que internautas pudiesen expresarse sin temor a ser vetados. Incluso se presentó como una alternativa para usuarios bloqueados en Twitter.

Pero ha sido hasta ahora que Musk lanzó un límite de visualización de publicaciones por día, que Truth aumentó su número de usuarios registrados.

La app del expresidente de los Estados Unidos utiliza la tecnología de Mastodon, una red social descentralizada de código abierto.

Foto: Bloomberg

*Con información de La República y La capital