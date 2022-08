TSE inscribe al nuevo partido político "Comunidad Elefante"

Este lunes 1 de agosto, el TSE aceptó inscribir como partido político a "Comunidad Elefante".

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió este lunes 1 de agosto al nuevo partido político llamado "Comunidad Elefante", el cual es coordinado por Hugo Peña, padre del cantante guatemalteco Carlos Peña.

"Este movimiento no viene a pelar con nadie, este movimiento viene a integrar intereses. Aquí no puede haber más ricos y más pobres. Aquí no puede haber más cristianos evangélicos y católicos, aquí tenemos que ser uno solo, no más izquierda ni derecha", aseguró Peña.

Varios integrantes de la nueva agrupación política, vestidos de color amarillo, realizaron una caminata desde la sede de "Comunidad Elefante", ubicada en la zona 2 capitalina, hacia las instalaciones del TSE, en donde recibieron la resolución que los acredita como partido político.

Tras ello, realizaron una actividad en la que participó una agrupación musical que interpretó varias canciones, entre ellas el himno del nuevo partido.

Integrantes de la "Comunidad Elefante" acompañaron en la inscripción de la agrupación como nuevo partido político. (Foto: Comunidad Elefante)

Se tiene previsto que el mencionado partido realice una asamblea general en septiembre próximo.