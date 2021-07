Twitter explica sobre quiénes pueden tener una cuenta verificada

La empresa de red social Twitter se ha replanteado los estándares para la verificación de cuentas y su proceso respectivo, luego de controversias en años anteriores.

"Hemos escuchado sus comentarios de que podemos ser más claros sobre por qué no se aprobó una solicitud. Los correos electrónicos de decisión ahora brindarán más contexto sobre por qué las solicitudes no cumplen con nuestros criterios. Aquí hay un desglose de algunas cosas que debe tener en cuenta antes de volver a aplicar (después de 30 días)", dice Twitter en su cuenta oficial recientemente.

Por ejemplo, una de las condiciones que pone Twitter es "si utiliza un sitio web para verificar su autenticidad, debe ser el sitio web de una organización verificada. El sitio web también debe hacer referencia a su nombre y cuenta de Twitter".

We’ve heard your feedback that we can be more clear on why an application didn't get approved.



Decision emails will now give more context on why requests don't meet our criteria. Here's a breakdown of some things to note before applying again (after 30 days) — Twitter Verified (@verified) July 9, 2021

Otro de los lineamientos: "Para cualquier empresa, marca, organización y aquellos que se postulan como activistas, individuos influyentes, su conteo de seguidores debe estar entre el 0.05% superior de las cuentas activas ubicadas en la misma región geográfica".

Para periodistas

"Su perfil de Twitter debe hacer referencia a la organización de noticias a la que está afiliado y un vínculo a su sitio web oficial. La(s) organización(es) de noticias a la que hace referencia deben ser una organización notable y verificada como se indica en nuestra política".

"En la aplicación, los periodistas deben enlazar a su página/biografía específica, o a artículos que hagan referencia a ellos en el sitio oficial de la organización de noticias. Los periodistas independientes o autónomos deben proporcionar enlaces a 3 artículos en publicaciones verificadas en los 6 meses antes de postularse", dice en otro tuit.

Twitter dice que tiene muchas solicitudes por lo que el proceso es lento y piden paciencia. (Foto: archivo/Soy502)

Pide paciencia a los internautas

En otra publicación, la empresa indica: "Sabemos que algunos de ustedes todavía están esperando la opción para postularse. Todavía estamos implementando el acceso para mantenernos al día con el volumen de aplicaciones que estamos obteniendo. ¡Debería estar disponible para todos pronto! La paciencia no forma parte de los criterios, pero agradecemos la suya".

Esto es apenas algo de lo que Twitter ha compartido sobre el nuevo proceso, pero informaron que el sistema se irá adaptando según la respuesta de los usuarios.

Quien desee verificar su cuenta puede revisar desde la aplicación móvil de Twitter accediendo a la pestaña de Cuenta desde el apartado de Configuración. Allí encontrará la solicitud de verificación y seguir los pasos según el tipo de cuenta que utiliza.