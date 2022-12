"Twitter files" Elon Musk revela investigación suprimida por antiguos dueños

"Twitter files" Elon Musk revela investigación con documentos internos de la red social.



Musk ha divulgado en su red social archivos y documentos internos de Twitter cuando los antiguos dueños de la red social suprimieron temporalmente una investigación periodística relacionada con las elecciones presidenciales de EE.UU del 2020. La información la compartió el millonario la tarde del viernes.

"Lo que realmente sucedió con la supresión de la historia de Hunter Biden por parte de Twitter se publicará a las 5 p.m.", anunciaba Musk en un tuit que alcanzó más de 600 mil "me gusta".

Lo revelado por Musk son los Tuits suprimidos del periodista Matt Taibbi acerca de Hunter Biden, el hijo del presidente norteamericano Joe Biden, poco antes de las elecciones de 2020. La red social decidió suprimir la opción para que la historia no apareciera en sus algoritmos de recomendación y también prohibió directamente los enlaces a la publicación en virtud de su política de distribución de materiales pirateados.

En su momento el argumento de dicha medida fue por temas de "piratería". En total son 33 tuits del periodista que menciona de una posible escándalo de pornografía de Hunter Biden, así como consumo de estupefacientes.