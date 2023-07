Twitter limitará los mensajes directos enviados por usuarios

-

X, anteriormente conocida como Twitter, implementará una nueva medida para "reducir el spam" dentro de la aplicación.

Recientemente, Twitter anunció que "pronto" se implementará una nueva herramienta para limitar el envío de mensajes directos (DM) que sean enviados a través de las cuentas que no están verificadas, siendo aquellas que no posean la insignia azul.

La nueva medida será implementada para lograr disminuir el "spam" en la plataforma.

Una de las formas para reducir el "spam" se encuentra relacionado con las cuentas verificadas, ya que al tener la capacidad de enviar mensajes a cualquier persona, ha generado en ocasiones que surja contenido no deseado.

Sin embargo, hace unos días, la compañía realizó cambios en las políticas de envío. "Los mensajes de los usuarios a los que sigues llegarán a tu bandeja de entrada principal y los mensajes de los usuarios verificados a los que no sigues, se enviarán a tu bandeja de entrada de solicitudes de mensajes", comunicó Twitter Support a través de su cuenta en la red social.

"Pronto implementaremos algunos cambios en nuestro esfuerzo por reducir el spam en los mensajes directos. Las cuentas no verificadas tendrán límites diarios en la cantidad de DM que pueden enviar. Suscríbete hoy para enviar más mensajes", expresó también la cuenta de Soporte de Twitter.

De esta cuenta, Twitter ha dicho que luego de implementar la nueva configuración en la bandeja de mensajes, se registró un 70% menos de spam en los DM en comparación con la semana en la que se anunciaron los cambios.

Así también, la empresa ha señalado que su principal objetivo es seguir disminuyendo contenidos no deseados para limitar su alcance.