Esta fue la última entrevista de Lisa Marie Presley antes de morir (video)

Hace solo dos días, la única hija de Elvis Presley asistió a los Golden Globes.

Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley falleció durante la tarde este jueves 12 de enero, luego de sufrir un paro cardíaco que la dejó en coma.

La noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo, pues dos días atrás la cantante asistió a los Golden Globes junto a su madre, en donde brindó su última entrevista.

Sin embargo, la prensa internacional destaca que Lisa se dejó ver un tanto débil e incluso mareada.

(Foto: US Weekly)

La artista acompañó a Austin Butler, quien ganó como Mejor actor por su interpretación del rey del rock en la cinta "Elvis".

Mientras hablaba con los reporteros, debió sostenerse del brazo de su manager, que también la acompañaba.

Otro video compartido en Tik tok muestra a Lisa mientras bajaba las escaleras con dificultad, junto a Butler y otras personas a su lado.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el deceso de la cantante de 54 años.

Lisa Marie Presley was mind blown watching Austin Butler as a "spot on" Elvis. #GoldenGlobes pic.twitter.com/UNTgjGX21y — Entertainment Tonight (@etnow) January 11, 2023