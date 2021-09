Así fueron las últimas horas de Michael K. Williams antes de morir

El actor Michael K. Williams fue encontrado muerto el lunes en su apartamento de Brooklyn, Nueva York. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento, pero se sospecha que pudo haber sufrido una sobredosis fatal.

Las fuentes policiales dijeron este martes al medio TMZ, que la muerte del actor fue a causa de una aparente sobredosis que podría desencadenar en una investigación criminal.

La policía de Nueva York busca al dealer que vendió las drogas que se encontraron en la casa del actor.

Williams, de 54 años, se encontraba inconsciente y boca abajo en la sala de su apartamento de Williamsburg cuando su sobrino lo encontró, dijo una fuente policial a The New York Post.

Según medios locales, el sobrino del actor fue al complejo de apartamentos para ver cómo se encontraba el intérprete ya que no sabía nada de él desde hacía varios días.

Un portero del edificio llamó al 911 alegando que Williams “no respondía” y “estaba frío”. El equipo de emergencias llegó en minutos al lugar, pero el actor ya no tenía signos vitales.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams”, dijo la portavoz Marianna Shafran a The Hollywood Reporter. “Piden privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”.

Omar Little, Chalky White, Montrose, Freddy... gracias por todo, Michael K. Williams. pic.twitter.com/Q4CENePv5J — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) September 6, 2021

Los últimos momentos de Williams

Otro de sus sobrinos, Arvance Williams, informó a la prensa que su famoso tío estaba pasando un buen momento y con ganas de viajar a Los Ángeles para asistir a la entrega de premios.

“Estaba nominado para un Emmy e iba a ir a Los Ángeles, así que estaba muy emocionado por eso‘’, dijo el hombre, refiriéndose al reciente reconocimiento que Williams recibió por su trabajo como Montrose Freeman en “Lovecraft Country” de HBO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michael K Williams (@bkbmg)

También contó que iba a viajar con su tío a Pensilvania para el fin de semana del Día del Trabajo, antes de que cambiaran sus planes. “Se suponía que íbamos a ir a Pensilvania. Pero cancelamos eso, e iba a ponerme en contacto con él, para ir a la casa y cocinar. Y sucedió esto”.

Staci DuPont, quien está casada con el sobrino que encontró el cuerpo de Williams, le dijo al Daily Mail que no estaba confirmado que la muerte del actor estuviera relacionado con las drogas: “Eso no es un hecho. No tenemos nada más que decir en este momento”.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, señaló HBO en un comunicado.