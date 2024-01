¿Urgencia por Kylian Mbappé? Eso no existe en el Real Madrid

-

El contrato del francés Kylian Mbappé vence en junio de 2024 y nuevamente surgen especulaciones sobre su traspaso a Madrid.

Desde que Kylian Mbappé se diera a conocer internacionalmente con el Mónaco en 2016, luego de anotar 26 goles y repartir 14 asistencias en 44 partidos, su nombre no ha dejado de sonar en Madrid.

El 31 de agosto de 2017, el delantero francés decidió firmar por el París Saint-Germain, ya que era el club de su ciudad natal y el PSG decidió pagar 180 millones de euros por él, aún con 19 años.

Su fichaje por el equipo parisino estuvo envuelto en mucha incertidumbre, ya que los medios en Francia revelaron que Kylian dudada si irse a París o unirse al Real Madrid en otro acuerdo millonario.

En su debut con el PSG, Mbappé afirmó que Francia no tiene el mejor campeonato del mundo, pero siempre ha "sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca".

Sin embargo, siete años después de haber aterrizado en París, su nombre sigue sonando en España, ya que al campeón del mundo en 2018 se le acaba su contrato con el PSG en junio de 2024.

Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en los fichajes del fútbol, asegura que "aún no hay acuerdo sobre el destino de Kylian, porque no han habido discusiones sobre su futuro".

Kylian Mbappé’s camp statement.



“There’s NO agreement on Kylian future. There have been no discussions about his future”.



“No type of influence could dictate the timing of Kylian's discussions, reflections, decisions”.@rmcsport @fabricehawkins pic.twitter.com/5hhweuxT9M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2024

En la ciudad de Madrid, el cuento de Mbappé con los merengues ya cansó y aquel millonario ya quedó en el pasado; los medios españoles aseguran que el Real Madrid está enfocado en Endrick.

Por su parte, en París también ya están cansados de Kylian, porque el PSG considera que el astro francés se está burlando de la institución y alarga la renovación solamente para conseguir más dinero.