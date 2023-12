"He recapacitado": usuario se disculpa con guatemaltecos tras crítica a vendedor

-

El usuario que hizo una fuerte crítica a un vendedor en Estados Unidos reapareció para disculparse con los guatemaltecos.

Tras la polémica crítica a un vendedor de flores en Estados Unidos, el usuario que estuvo detrás de ella reapareció para disculparse públicamente con los guatemaltecos.

Y es que en su primer video, el internauta identificado como "Turistiando" en TikTok, aseguró que el vendedor ambulante era de nacionalidad guatemalteca.

Por ello, luego de recibir fuertes comentarios por parte de internautas de Guatemala y de otras partes del mundo decidió grabar un segundo clip pidiendo perdón.

"Qué onda, raza. Estoy haciendo este video por la polémica que se creó a base del video que subí y realmente he llegado a un punto en el que he recapacitado y estoy aquí para decirle a toda la comunidad de Guatemala que me perdonen por lo que dije", inicia el video.

@elcipotesv Mis disculpas gente ♬ sonido original - Chapines Engasados

Turistiando añadió que intentará buscar al vendedor para pedirle disculpas directamente y grabar un video para demostrarle a sus seguidores que ha entendido que su reacción estuvo mal.

"Un saludo a toda la comunidad de Guatemala y no tengo nada en contra de los chapines. La verdad me caen muy bien, tengo compañeros que son de Guatemala, pero hice ese comentario y estuvo fuera de lugar. Una disculpa de antemano, saludos", finalizó.

El polémico video

En las últimas horas se hizo viral un video que expone la dura crítica de un usuario hacia un vendedor de flores que reside en Estados Unidos.

Llamó poderosamente la atención que quien hizo el fuerte comentario se refiere al hombre diciendo que es un guatemalteco. Sin embargo, hasta ahora se desconoce por qué asegura que esa es su nacionalidad.

"Por qué la gente de Guatemala le gusta hacer eso. O sea, cada quién es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero si vienen a este país y viene a eso, a querer dar lástima para pedir dinero de esa forma... Aparentemente está vendiendo, pero eso es dar lástima", dice el usuario.

Usuario en Estados Unidos critica a vendedor ambulante, y asegura que es de Guatemala



¿Qué piensas? pic.twitter.com/JjDnb5lOYx — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 28, 2023

Algo que se cuestionaron internautas es el hecho de que el usuario identificado como "Turistiando" asegurara que se trata de un guatemalteco, cuando en ningún momento lo comprueba.

Otros destacaron el sentido de superación y perseverancia de los guatemaltecos y se mostraron molestos por el comentario del usuario. "Y cómo sabe que es de Guatemala?", "Vale más ser humilde que criticón", "Si el hombre, el guatemalteco, es el hombre que más trabaja", se lee.