La denuncia de usuario por falta de limpieza en Aeropuerto La Aurora

Usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora criticaron el estado en el que se encuentran varias áreas del lugar.

Un usuario molesto por la falta de limpieza en el Aeropuerto Internacional La Aurora, publicó un video de dichas instalaciones.

"Me pregunto si a Francis Argueta no le dará PENA que este miserablemente aeropuerto esté tan asqueroso y descuidado que parece terminal de buses", publicó el usuario en Twitter @ebesc_.

En la publicación, el usuario compartió algunas fotografías de un área de espera y de los baños en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Las imágenes muestran el área con basura y polvo. Además, otras muestran lo sucio de algunas áreas y la falta de agua.

Me pregunto si a @FrancisArguetaA no le dará PENA que esté miserablemente aeropuerto esté tan asqueroso y descuidado que parece terminal de buses. Que asco de aeropuerto y que pésima primera impresión. Pinche incompetente. Además medio mundo asándose porque ajá, el A/C NO SIRVE. pic.twitter.com/M7xCbfexwV — EBE (@ebesc_) July 1, 2023

Soy502 intentó comunicación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sin embargo no atendieron las llamadas.

Aire acondicionado y elevadores

En abril recién pasado, las autoridades confirmaron que este recinto tendrá un nuevo sistema de aire acondicionado.

Este nuevo sistema será una realidad por medio de una donación de Taiwán. Por aparte, el Aeropuerto también pretende comprar seis escaleras eléctricas y ocho elevadores para sustituir los ya existentes, debido a que ya se llegó al límite de su vida útil.