Vacuna Pfizer cambiará de nombre luego de ser aprobada totalmente

Pfizer es la única vacuna aprobada en su totalidad y a raíz de ello, será comercializada bajo otro nombre. Esto se sabe.

Luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) diera la aprobación total de la vacuna Pfizer desarrollada por BioNTech.

Otros datos han surgidos y es que desde ese nuevo suceso, esta sustancia biológica para combatir el Covid-19 comenzará a ser comercializada con otro nombre.

Nuevo nombre

Esto lo dio a conocer la FDA a través de un comunicado, circulará bajo el nombre "Comirnaty".

"FDA aprueba Comirnaty, que anteriormente era conocida como Pfizer-BioNTech", resalta el sitio web de la entidad.

Aparentemente, en Europa, este nuevo nombre ya había empezado a ser utilizado.

Hasta el momento se desconoce cuándo dejará de utilizar el nombre de Pfizer, pues en todo el mundo sigue sonando con el nombre que fue presentada por primera vez en 2020.