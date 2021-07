Plan de vacunación: Quejas de enfermos crónicos que siguen sin vacuna en Guatemala

Personas con enfermedades crónicas usaron las redes sociales para quejarse que no han podido acceder a la vacuna contra el Covid-19.

Luego del anuncio del presidente Alejandro Giammattei sobre la vacunación a estudiantes universitarios, periodistas y personal de otras instituciones del Estado, usuarios en redes sociales se quejaron por la falta de acceso de la vacuna a pacientes con enfermedades crónicas o comorbilidades.

En redes sociales, varios usuarios expresaron su malestar porque el Plan de Vacunación, en su Fase 2, avanza lento y muchos pacientes de 18 años o más con enfermedades crónicas aún no han podido recibir su primera dosis.

“Pensando en vacunar a toda la población universitaria, cuando no hemos asegurado las vacunas de las personas con enfermedades crónicas y comorbilidades”, publicó una usuaria en sus redes sociales.

Diputada reacciona

Por aparte, la diputada de Semilla, Lucrecia Hernández Mack, lamentó que el plan sea excluyente y no siga criterios de salud.

“Las personas con enfermedades crónicas, y que eran parte de la fase 2 por su alto riesgo, es el grupo abandonado por este gobierno. Un plan excluyente que no sigue criterios de salud pública, sino que responde a otros intereses”.

Otras reacciones

“Hace un par de días, una tuitera estaba molesta por no tener acceso a la vacuna, estando su fase habilitada por su condición médica, se la negaron por chequearse con médico particular. Hoy, le dan prioridad a chavitos, que muchos de fiesta andan. No hay coherencia”, lamentó una usuaria en Twitter.

“El covid llegó a mi casa otra vez en la persona que no estaba vacunada… buscamos vacuna para una persona asmática hace 15 días y en ningún centro de 8 que se visitaron”, sentenció otra usuaria.

Salud desconoce tema

Soy502 consultó al Ministerio de Salud sobre las quejas y señalamientos en contra del Ministerio de Salud por facilitar la vacunación de personas con padecimientos.

Desde Comunicación Social de esa institución señalaron que desconocen cómo avanza el proceso y que conocen que en algunos centros de vacunación administran dosis a personas con certificado médico, pero no especificaron cuáles y si realmente se trata de un requisito formal.