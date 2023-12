¡En zona residencial! Vecinos de Mixco captaron la presencia de un zorro

-

Un zorro fue captado en plena zona residencial de Mixco y el video se hizo viral en redes sociales.

Vecinos del condominio Las Majaditas, zona 10 de Mixco, captaron la presencia de un ejemplar de zorro

En la grabación se pudo observar a un zorro que salió de lo más profundo del bosque. Sin embargo, se escabulló y corrió rápidamente para regresar a su habitar natural al notar la presencia de personas.

Aunque se desconoce con exactitud la fecha y hora en la que fue visto, los usuarios de redes sociales aseguraron que fue el domingo 10 de diciembre.

Mira aquí el video:

El ejemplar de zorro visto en Las Majaditas de la zona 10 de Mixco pic.twitter.com/ESTmOYFtft — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 11, 2023

Las reacciones de usuarios

En cuanto a la grabación que se hizo viral, las personas reaccionaron con diversas opiniones.

En su gran mayoría, los usuarios resaltaron que esperarían y este no sea cazado o que no le hagan daño entre los mismos vecinos.

Otras personas mencionaron que el hábitat de estas especies fue invadida por las construcciones de residenciales en zona boscosa de Mixco.

"Ojalá que no se le ocurra a alguien cazarlo" ,"En Guatemala no tienen esa cultura, la gente no respeta perritos ni gatos, pobre Zorrito" y "El pobre animal se ve obligado a salir de su habitat, porque lo han reducido por las construcciones sin importarles el impacto ambiental y se ha roto el balance natural de la cadena alimenticia en la naturaleza", fueron algunos de los comentarios.