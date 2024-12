Por quiebra: cadena de pizzas inicia con cierre de todos sus locales

-

La famosa cadena de pizzas no logró solventar sus deudas y cerrará todos sus locales para siempre.

Una nueva cadena de alimentos se sumó a las empresas que se han declarado en quiebra en este 2024. En esta ocasión, fue la marca Oath Pizza, la cual desaparecerá.

Según una publicación del medio estadounidense Meridiano, Oath Pizza es propiedad de Next Level Pizza Inc., empresa matriz. Se declararon en bancarrota definitiva en octubre de 2024, alegando que no podían costear el reembolso a sus acreedores de deudas.

La cadena de pizzas popular en Boston, Estados Unidos, estimó que tenía al menos 500 mil dólares en activos, mientras que su deuda supera los 50 millones de dólares, razón por la que se declaró en bancarrota y así ser respaldada en el capítulo 7 de la Ley de Quiebras de ese país.

(Foto: Meridiano)

Una publicación del sitio Technomic señaló que en 2022, Oath Pizza contaba con 17 locales abiertos y en completa operación en New York, California, Massachusetts y Pensilvania.

Sin embargo, a finales de 2023, la empresa cerró siete restaurantes. Fue a finales de 2024 que empezó con más cierres, de acuerdo con Nantucket Current.

Se estima que la cadena de pizzas cierre todos los locales restantes en 2025. Luego de que un Tribunal de Quiebras ordenó al Distrito de Delaware que Oath Pizza liquide todos sus activos restantes.

TE INTERESA: Fábrica de reconocida marca de tenis cerrará varios locales por esta razón