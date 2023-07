Max Verstappen gana su quinta carrera en el GP de Austria

-

El piloto de Formula 1, Max Verstappen, ganó su quinta carrera consecutiva al conseguir el Gran Premio de Austria.

OTRAS NOTICIAS: Anuncian nuevo rival para el boxeador guatemalteco Lester Martínez

El piloto holandés de Fórmula 1, Max Emilian Verstappen, ganó este domingo en Austria su quinto gran premio consecutivo, y el séptimo esta temporada.

Sin adversarios, el piloto de la escudería Red Bull aumentó su gran ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1 tras nueve carreras.

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el mexicano Sergio Pérez de Red Bull completaron el podio en el Bull Ring de Spielberg, Austria.

did someone say DOUBLE PODIUM?



oh wait, that was us... @Max33Verstappen taking the highest spot yet again & @SChecoPerez climbing his way from 15th to showing how it's done at the Austrian GP #redbull #givesyouwiiings #F1 #AustrianGP #RedBullRacing pic.twitter.com/YZcdOyhUVx — Red Bull (@redbull) July 2, 2023

Max Verstappen logró su 42º triunfo en la Fórmula 1 a los 26 años y se dirige con paso firme hacia su tercer título mundial consecutivo.

Su triunfo de este domingo le convierte en el piloto con más victorias en Austria, con cuatro, rompiendo el empate que tenía con el francés Alain Prost.

A las puertas del podio se quedaron, el español Carlos Sainz de Ferrari, con el cuarto lugar, y el británico Lando Norris de McLaren, que finalizó quinto.

Your Grand Prix podium stars in Austria! ✨



Max Verstappen

Charles Leclerc

Sergio Perez #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/uNOQRHiCqK — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Desde la primera vuelta, Max Verstappen mostró su superioridad. El piloto demostró un manejo impecable y una velocidad impresionante, dejando a sus adversarios sin opciones de acercarse.