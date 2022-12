Fuertes revelaciones: Ivana Batchelor habló sobre la vez que quiso quitarse la vida

La representante de Guatemala en Miss Universo rompió el silencio y habló sobre el día que intentó acabar con su vida.

En una entrevista para el programa Telemundo, Ivana Batchelor, representante de Guatemala en el certamen de belleza Miss Universo 2022, habló sobre su vida personal y lo difícil que fue su niñez.

Según la reina de belleza originaria de Quetzaltenango, sufrió de bullying en su infancia, lo anterior debido a su aspecto físico.

Batchelor reveló que constantemente recibía comentarios negativos y discriminantes sobre su color de piel, cuerpo y complexión.

"La gente siempre me llamaba gorda, recibía mensajes que decían te mirás como una ballena, estás asquerosa, tenés celulitis, cosas que no eran verdad", manifestó la reina de belleza.

El constante acoso por el que fue víctima Ivana la volvió vulnerable, pues se sintió afectada, insegura e incapaz de conseguir sus propósitos de vida.

Cuando tenía alrededor de 13 años, la guatemalteca comentó que pensó en suicidarse y así acabar con el mal trato que recibía.

Una etapa oscura

"Intenté acabar con mi propia vida cuando tenía más o menos 13 años (...) muchísimo bullying, no sentía que yo era una persona importante, sentía que no tenía valor y que no iba a lograr nada en mi vida porque eso era lo que todos me decía", explicó Ivana.

Finalmente, Ivana Batchelor, quien se ha vuelto una sensación y favorita de las redes sociales, indicó que por ella y su familia intentó seguir adelante y luchar por sus sueños.

"Decidí que por mi familia iba a intentar salir adelante y a través de eso, yo llego hoy a esta competencia", dijo Ivana.

