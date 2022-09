El viaje de seis horas que hace el cortejo de la reina Isabel II (video)

Un viaje de seis horas realizó el cortejo de la reina Isabel II hacia Edimburgo donde el ataúd permanecerá por 24 horas, disponible para ser visitado por el público.

Los restos de la reina Isabel II han salido desde el castillo de Balmoral camino al castillo de Edimburgo, un viaje de seis horas con el objetivo de que los lugareños puedan asistir y rendirle honores.

"Los agricultores han posicionado sus tractores para formar una guardia de honor para la difunta reina Isabel II cuando pasa por Aberdeenshire camino a Edimburgo", escribió la cuenta de la Familia Real en sus redes sociales junto a un video.

La procesión de la Reina ha llegado al Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, el final del viaje de seis horas de este domingo. El ataúd permanecerá en Holyroodhouse durante la noche y se trasladará a la Catedral de St Giles el lunes por la tarde.

El féretro permanecerá en vigilia continua durante 24 horas, pudiendo el público presentar sus respetos, informa la cadena BBC.