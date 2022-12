¡Escalofriante! Víctima de tormenta en EE.UU. envió un video antes de morir

Una de las víctimas de la brutal tormenta de nieve que azota a Estados Unidos envió un aterrador video a su familia minutos antes de morir.

Anndel Taylor es una de las casi 50 personas que murieron durante la "tormenta del siglo" en Estados Unidos.

La joven de 22 años conducía su vehículo de su casa al trabajo cuando quedó atrapada en la brutal nevada durante al menos 18 horas antes de ser encontrada sin vida.

Video escalofriante

Taylor compartió un aterrador video con sus hermanas en Carolina del Norte justo después de la media noche. En el clip se le ve bajando la ventana cubierta de hielo para mostrar una camioneta que también estaba atascada en el lugar.

Su último video.



Anndel Taylor de 22 años, falleció luego de quedar atrapada en su vehículo, por la tormenta que azota Estados Unidos.



"Llamó al 911 y los estaba esperando", dijo la madre de la joven, Wanda Brown Steele, a una estación de televisión.

Agregó que cree que su hija murió por envenenamiento con monóxido de carbono ya que cuando la encontraron, el auto seguía encendido.

"El automóvil estaba funcionando y la nieve seguía cayendo, por lo que bloqueó el tubo de escape", dijo.

Ahora, la familia de Anndel busca traer su cuerpo de regreso a Charlotte, donde se mudaron cuando la joven tenía dos años.