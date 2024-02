"La vida política no es eterna, los puestos tampoco", el adiós de Francis Argueta

-

Francis Argueta tiene los días contados como Director de Aeronáutica Civil, entidad a cargo de la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora.

De manera categórica, el presidente Bernardo Arévalo insistió este viernes 2 de febrero que la "destitución de Francis Argueta es inminente y será muy pronto".

No es la primera vez que lo dice, el anuncio de cambios en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) lo hizo dos días después de tomar posesión como Presidente. Desde esa fecha, Argueta supo que sus días en esa institución estaban contados, pero ¿qué piensa al respecto? En una entrevista con Soy502 habló de varios temas.

Argueta lleva casi seis años en el puesto, tras ser nombrado en la administración de Jimmy Morales, sobrevivió el relevo de mando a Giammattei, pero ya no será así y, según él, no es algo que le preocupe, pues sabe que los relevos siempre son buenos en cada institución.

El presidente Bernardo Arévalo ya anunció que no seguirá en el puesto ¿Qué opina al respecto?

No me he enfocado en ello. Es algo que tal vez lo desconocen las personas, pero mi enfoque es técnico y he seguido trabajando.

No tengo información, (pero) mencionan cualquier cantidad de nombres de personas que pueden venir como Director. Es algo normal que cambien autoridades, de hecho es lo que pasa en Guatemala, en El Salvador, en cualquier país. Un nuevo Gobierno trae un nuevo equipo y todo debería de cambiar. En mi caso muy personal, el cambio debe de suceder.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Pero Alejandro Giammattei no lo cambió...

Mi trabajo ha sido técnico. Yo no conocía al expresidente (Alejandro) Giammattei, no estuve en su campaña, no participé, no tenía el gusto de conocerlo antes de que asumiera como Presidente. Mi trabajo lo enfoqué en lo técnico, igual que en el Gobierno del expresidente Morales, me dediqué a lo técnico.

¿Por qué cree que hasta hoy Bernardo Arévalo no lo ha destituido?

No me he hecho esa pregunta. La invitación a todo el personal ha sido que sigamos trabajando como técnicos que somos, no enfocarnos en lo político, de lo contrario todos apagarían motores porque ya se van a ir y eso no puede suceder en la aviación, porque es viva, es activa, es de 24 horas.

Le tengo mucho respeto al Presidente Arévalo, a la señora Ministra (Jazmín de la Vega), y a todo el personal del nuevo Gobierno porque no es fácil Gobernar, no cualquiera se sienta en una silla de ministro, de Secretario, de Director.

Realmente no es fácil, es muy fácil el trabajo de la crítica, sentada en la curul de un diputado, pero respeto su trabajo porque también tiene retos.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Y sabiendo que los van a destituir ¿por qué no ha renunciado?

Porque mi trabajo es técnico. Si fuera un tema personal o político yo ya hubiera renunciado, pero mi enfoque es técnico.

El puesto, la silla, está a disposición del señor Presidente y la señora ministra desde que toman posesión. Ellos eligen a los funcionarios, no es el director el que decide quedarse o no, es el nuevo Gobierno el que decide.

La vida política no es eterna, los puestos no son eternos. El último día puede ser el primer día, porque ha habido funcionarios que ingresan en sus funciones y al día siguiente ya van para afuera.

Veo que su oficina ya no hay muchos objetos personales...

Así debe de ser, es lo correcto. Lo correcto es esperar el relevo, porque la vida política debe de refrescarse. Los funcionarios deben refrescarse

No es fácil ser funcionario y lo va a entender el que ha sido funcionario. Y quienes no lo entendían y ahora son funcionarios, lo van a entender ahora. No es fácil, yo respeto a todos los funcionarios de este nuevo Gobierno. Mi deseo es lo mejor por el bien de Guatemala.

Para el próximo director estaré siempre al llamado para apoyar o cualquier información que necesite.

Cuando Arévalo anunció la primera vez su destitución, hubo voces de todos los sectores aplaudiendo la decisión, ¿por qué cree que hay tanto rechazo a su gestión?

Es la falta de no saber la imposibilidad ante un presupuesto demasiado corto, comparado con las grandes necesidades del Aeropuerto.

Contrario a lo que muchos dicen, yo me volqué a tratar de sanar lo que aqueja el Aeropuerto, pese a que no es función del Director de Aeronáutica Civil, pues existe la figura de Gerente y Subgerente, como administradores del Aeropuerto. Son los encargados de ver que los baños estén limpios, que una luz se repare, que esté pintado, que las áreas estén limpias, etcétera.

(Foto: Wilder López/Soy502)

No es el Director el encargado de ver si hay papel en los baños, pero lo hice por el amor que le tengo a esta institución y al Aeropuerto La Aurora, le guste a quien le guste o me critique quien me critique, es un amor el que yo le tengo a este edificio y hemos avanzado en cosas que no se ven o que ya ni se hablan porque ya se solucionaron.

El aeropuerto de hoy no tiene la mayoría de quejas de hace mucho tiempo, tiene problemas mayores que por causa de presupuesto no se han solventado y tendrá más quejas después, porque la Aviación va creciendo y las necesidades se van aumentando y no hay Presupuesto para la inversión. El principal problema del Aeropuerto La Aurora es el presupuesto.

Usted dice que es apolítico, pero tiene contratado al esposo de la ministra de Educación de Alejandro Giammattei. Hay cargos políticos acá, ¿cómo diferenciar lo político con lo técnico o si estamos viendo realidades diferentes?

Yo no le digo que yo sea apolítico, porque de hecho me parece interesante la política. Se puede hacer mucho bien al país a través de la política, pero la posición del Director de Aeronáutica Civil no debe de ser política, sino que un ente técnico.

¿Con eso entiendo que le impusieron la contratación de esta persona?

No es que se imponga. Recuérdese que cada nuevo Gobierno viene con un nuevo equipo y el señor Jefe de Seguridad Aeroportuaria (Julio César Estrada Valenzuela) era parte de ese equipo. Y ha cumplido sus funciones desde entonces, hasta que venga un nuevo equipo, que es parte de un nuevo Gobierno a tomar la posición que él actualmente ocupa, es normal.

Es decir, ¿no le quedó de otra de darle ese puesto?

No es que no me quede de otra, sino que todos deben de tener la oportunidad de demostrar su trabajo, como parte de un nuevo equipo de Gobierno.

Hoy están ingresando nuevos ministros que son parte del nuevo equipo de Gobierno y ellos tienen la oportunidad de demostrar su visión y su trabajo.

(Foto: Wilder López/Soy502)

¿Cómo se siente con las críticas?

Respeto mucho la opinión, pero yo sé el trabajo que se hizo. Yo sé el esfuerzo que hice junto con un equipo. No descansé un solo día. Durante la pandemia, no dejé de venir un sólo día a trabajar. Estuve organizando y recibiendo todos los vuelos de rescate durante la pandemia.

Yo no espero que en las redes sociales lo vean, eso solo yo y mi familia lo sabe, pero no descansé un solo día. Tengo vacaciones de 2019 que no ocupé, eso significa que he trabajo, me he esforzado. No soy un funcionario de 9 a 5 de la tarde, soy el último en salir todos los días de Aeronáutica Civil, porque vine a trabajar.

Estoy satisfecho con el trabajo que hice, dejé mi parte de mi vida acá. Acá he envejecido, me he enfermado, mi salud se ha deplorado, pero ha sido porque no he parado de trabajar con la aviación de Guatemala, a eso vine y eso haré hasta el último segundo que esté aquí.

¿Si pudiera hablar con Bernardo Arévalo que le recomendaría?

Le diría que lo respeto muchísimo. Le diría que se apoye con un presupuesto adecuado para cubrir las necesidades que tiene el Aeropuerto la Aurora y el resto de aeropuertos en el país; y que apoye al nuevo Director.

Al director nuevo, aunque no lo conozco, le diría que lo respeto muchísimo desde el momento de aceptar el cargo, porque es una gran responsabilidad y le diría que se enfoque en la Seguridad Operacional, como prioridad, aunque no lo vea ni conozca la población.

Tiene 20 años de responsabilidad, ¿le temería a algo?

Yo estoy tranquilo con las cosas que me esforcé, que hice bien. Estoy en paz, me esforcé en la institución.

Tras casi 6 años en el cargo ¿Por qué cree que usted y otros directores no han podido subsanar los problemas del Aeropuerto?

La burocracia y la falta de un Presupuesto adecuado es el principal problema. Aeronáutica Civil depende del Ministerio de Comunicaciones, así que cada evento, cada contratación, cada compra superior a los 900 mil quetzales, debe de subirse al Ministerio y el proceso puede durar hasta un mes o mas.

Tampoco se tiene presupuesto adecuado. Por ejemplo, sólo para solucionar todos los problemas actuales del Aeropuerto, se necesitarían como mínimo 600 millones de quetzales, ahí está incluida la remodelación del Aeropuerto, el Sistema de Aire Acondicionado, la actualización de los Rayos X, el Sistema de Banda, en fin, todas las necesidades inmediatas.

Pero, en realidad se tiene un presupuesto de unos 270 millones de quetzales, que en su mayoría, por no decir que casi todo, se va en gastos de funcionamiento, por lo que invertir queda prácticamente en segundo plano.

Para el año pasado se pidieron 50 millones de quetzales adicionales al Congreso para invertir en el sistema de aire acondicionado, pero no lo aprobaron y después exigen resultados.

El MP inició una investigación sobre las gradas eléctricas ¿cuál es el problema? ¿Por qué aún no se tienen las gradas y el elevador?

Antes que nada, nosotros no hemos pagado ni un solo centavo y todo lo que ha pasado se ha puesto en conocimiento de la Contraloría General de Cuentas. Todo empezó en enero del año pasado. Se decidió que ya no se podía seguir reparando las gradas eléctricas porque estaban muy antiguas y se decidió cambiarlas.

Se hizo todo el proceso administrativo, una licitación pública con dos oferentes. Uno ofertó 17 millones de quetzales y el otro 8.6 millones de quetzales. La Junta Licitadora adjudicó a la más barata. Se firmó el contrato con fechas de entrega, pero se incumplió.

Las gradas tenían que estar funcionando en noviembre, pero no se cumplió. Hace como dos semanas, se colocaron las gradas y se creó una Comisión Receptora que, tras hacer su evaluación se percata que hay diferencia entre lo que se solicitó y lo que se colocó, así que no se aceptó la entrega, porque no es lo que solicitamos; por lo que se acudió a la Contraloría.

Se acaba de subir al Ministerio, para empezar con los trámites para ejecutar la fianza, pero recibimos una carta de la empresa que reconoció que incumplieron con las especificaciones técnicas y se comprometen a hacer el cambio, pero lo entregarían hasta el 30 de abril y se hace un llamado a una etapa conciliatoria y seguro esa será la siguiente vía.

Mientras que la investigación del Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio.

Ahora bien ¿y por qué no hay aire acondicionado?

No hay sistema alguno de aire acondicionado. No existe. El Aeropuerto tiene aire en diferentes áreas, porque se ha hecho lo posible por ir reparando, pero no es suficiente para enfriar el aire internacional.

Ya es imposible repararlo. Existen varias fugas en las tuberías, pero para encontrar las fugas tendríamos que romper todo el Aeropuerto para encontrar estas fugas y eso no garantiza que el aire funcione en un 100% y no se ha cambiado por falta de presupuesto.

Incluso, hay personal asignado directamente a reparaciones del aire acondicionado.

Una de las mayores críticas a su gestión es el ¿por qué no aprovechó la pandemia para solucionar todos los problemas del Aeropuerto, ya que no habían personas?

Porque no teníamos un presupuesto libre. Teníamos varias restricciones. Por ejemplo, no podíamos comprar maquinaria, ni un sistema de aire acondicionado. Además, que no nos hubiera alcanzado el aire que teníamos y no podíamos esperar que se nos transfiriera dinero de otras instituciones, porque todo estaba asignado para Salud.

En su momento se entró a una contención del gasto y eso incluía la adquisición de materiales de construcción o maquinarias. Por ejemplo, fue una buena época para hacer la calle de rodaje, pero las restricciones lo impedía y no se tenía presupuesto para ello.