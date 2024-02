¡En video! Así abandonó Consuelo Porras su reunión con Bernardo Arévalo

-

Surge video del momento en el que la fiscal del MP, Consuelo Porras, abandonó la reunión de gabinete a la que fue invitada por el presidente Bernardo Arévalo.

En video quedó captado el momento en el que la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, abandonó la reunión del lunes 29 de enero que tenía programada con el presidente Bernardo Arévalo en el Despacho Presidencial.

Pese a que la actividad ocurrió hace unos días, fue hasta este domingo 4 de febrero que la grabación salió a la luz pública, y se hizo viral en redes sociales.

Como evidenciaron las imágenes, Consuelo Porras se dirigió a los presentes con unas palabras, se puso de pie y se marchó del salón ubicado en Casa Presidencial; esto ante la mirada del binomio presidencial y el gabinete de ministros.

Mira aquí el video:

Video revelador del momento en que Consuelo Porras abandonó reunión de gabinete a la que la invitó Bernardo Arévalo pic.twitter.com/A31vHJFx8P — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 4, 2024

Momentos después de haber asistido a la reunión, la fiscal del MP informó a través de las redes oficiales de la institución que decidió retirarse debido a que la reunión no estaba contemplada en un marco legal.

"Me permití aclarar lo que establece la ley, fui invitada a una junta de gabinete, atendí a la invitación pero me vi en la necesidad de retirarme en el Concejo de ministros, porque la ley no lo permite", mencionó Porras en su declaración.

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

Esto dijo Arévalo

Horas más tarde de ese mismo lunes, el presidente Bernardo Arévalo ofreció una rueda de prensa y aseguró que Consuelo Porras estuvo alrededor de 10 a 15 minutos en dicha reunión de gabinete, sin embargo, ella mostró sus puntos por los que debía retirarse y no participar.

Arévalo dijo que intentó convencerla para que se quedar, sin embargo, al notar que esto se convertiría en un debate sin sentido, le pidió que se retirara.

Posteriormente el mismo 29 de enero, la Fiscal General envió un oficio para invitar a Arévalo a una reunión en el despacho del MP. Sin embargo, fue al finalizar la semana que la Presidencia confirmó que delegó al ministro de Gobernación para este encuentro.