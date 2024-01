¡Video aterrador! Hombre es succionado por una turbina de avión

-

Un pasajero murió al ser succionado por una turbina de avión.

Un hombre falleció tras ser succionado por una turbina cuando intentaba abordar un avión en movimiento, esto ocurrió luego de irrumpir en la pista de aterrizaje sin autorización.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, captaron el momento en el que un pasajero ingresa ilegalmente a la pista de aterrizaje.

La víctima fue identificada como Kyler Efinger, de 30 años, que a través de la puerta de seguridad ingresó a la pista sin que los guardias de seguridad tratara de impedirlo.

| Un hombre de 30 años fue encontrado muerto después de meterse en el motor de un avión en el aeropuerto de Salt Lake City en Utah, Estados Unidos.



pic.twitter.com/fjIqjSo9m3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 17, 2024

De momento aún se desconocen las causas de muerte de Efinger, sin embargo, las primeras versiones señalan que la persona experimentó una crisis de salud mental, ya que planeaba visitar a su abuelo enfermo en Denver, pero fue retenido en seguridad del aeropuerto, lo que ocasionó que el pasajero rompiera una puerta de salida de emergencia y se dirigiera hacia la pista de aterrizaje.

We are conducting a death investigation at the Salt Lake City International Airport (@slcairport) after a man, 30, died after he accessed an airport deicing pad and entered an aircraft's engine intake cowling.



Link: https://t.co/8LB1s2Pvhf#SLC #SLCPD #SaltLakeCity pic.twitter.com/0ecKtpJJlQ — Salt Lake City Police (@slcpd) January 2, 2024

El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro del motor del avión y a pesar de los intentos por reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar.

Ante ello, la Policía de Salt Lake City informó que llevará a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas del fallecimiento del pasajero.