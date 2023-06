¡Se la llevó el agua! Correntada arrastra moto de un repartidor

-

Una fuerte correntada arrastró la motocicleta de un repartidor en la ruta Interamericana durante la tarde de este sábado 24 de junio.

En redes sociales circula un video en el que se muestra el momento en que una motocicleta es arrastrada por una fuerte corriente de agua, debido a las lluvias que cayeron sobre el país durante la tarde de este sábado 24 de junio.

Las imágenes dan cuenta que el repartidor de comida corre detrás del vehículo de dos ruedas, mientras este se aleja por la velocidad del agua, en sentido contrario.

El video revela que el desesperado conductor persigue la motocicleta por varios instantes, ante la mirada de los otros conductores que transitan por ese sector.

El incidente ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta Interamericana con dirección hacia Occidente. Quien graba el video circula en el carril contrario, con dirección hacia la ciudad de Guatemala. Incluso, va con lentitud, debido al fuerte tránsito vehicular provocado por la misma lluvia.

Precaución por lluvias

El autor del video indicó que busca hacer conciencia para que no se realicen pedidos, mientras las intensas precipitaciones azotan el territorio nacional, tal como ha ocurrido en los últimos días.

En la publicación también se indica a los motoristas que conduzcan con precaución. En los comentarios, tras dicha sugerencia de no hacer pedidos, algunos que indicaron ser repartidores, explicaron que saben los riesgos, ya que si no salen a realizar pedidos, no reciben pago.

Otros, en la misma lista de comentarios, sugieren entregar una propina extra al repartidor que se arriesga a trabajar bajo el agua y que sean conscientes si el pedido llega con retraso.