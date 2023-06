¡Captado en video! Joe Biden toca "indebidamente" a Eva Longoria

-

La visita de Eva Longoria a la Casa Blanca se vio ensombrecida por una "extraña" conducta que tuvo Joe Biden con la actriz.

Polémica ha causado en redes sociales, un video en el que Joe Biden aparece abrazando a la actriz Eva Longoria, pero que internautas catalogaron como una acción "indebida".

La también productora estadounidense acudió recientemente a la Casa Blanca para proyectar su película "Flamin' Hot", en la que se estrena como directora de cine.

Sin embargo, la atención se centró en ese momento entre las dos personalidades. El video cuenta con miles de reproducciones y críticas de usuarios.

WHAT A CREEP!!!



Eva Longoria had to grab Biden's hands to keep him from groping her at the White House last night.



WHY WOULD ANYONE SUPPORT THIS CREEP!!!! pic.twitter.com/uI9Z7Za4h0 — Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 16, 2023

En el clip se observa el momento en que Biden felicita a Longoria por su proyecto cinematográfico y la rodea con sus brazos fuertemente.

Pero cuando la actriz intenta separarse, parte de la mano del presidente roza un dedo y parte del seno de la famosa.

Internautas destacaron que el rostro de Eva Longoria denota completa incomodidad. Tras el polémico momento, la empresaria de 48 años se une a la multitud gritando "¡Sí se puede!".