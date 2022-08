"Nos están disparando", los videos del retiro de la alcaldesa de Parramos

Agricultoras de un huerto comunal retuvieron a la alcaldesa de Parramos, Alicia Méndez, y la acusan de destruir su cosecha.

Un fuerte disturbio se generó en un huerto comunal ubicado en Parramos, Chimaltenango, luego de que las autoridades municipales destruyeran con maquinaria las plantaciones de 280 mujeres que utilizaban el área para sus cosechas.

La alcaldesa, Alicia Méndez fue retenida por la población y retirada con lujo de fuerza por sus guardaespaldas, dos de los guardias están capturados.

El hecho ocurrió el viernes 26 de agosto, luego que maquinaria de la municipalidad de Parramos llegara al lugar en horas de la madrugada para "limpiar" el área, argumentando que las agricultoras comunales ya habían sido notificadas.

Según la abogada de la Municipalidad de Parramos, Laura Arenas, las agricultoras fueron notificadas a través del Juzgado de Asuntos Municipales y ellas accionaron "pero lo hicieron mal", por lo que el desalojo y retiro de las plantaciones fue programado, pese a que aún existe un expediente en la Procuraduría de los Derechos Humanos, reconoció.

"Hay un expediente en Derechos Humanos donde ellos amenazaron hacer esto (manifestar)... El terreno fue arrendado por Juan Pablo Rubel Castellanos y se utilizó para huertos familiares, en el año que entró la alcaldesa se confirmó el arrendamiento, pero en junio de este año se les notificó que el arrendamiento finalizó y que el terreno se utilizará para un proyecto municipal", detalló Arenas.

Sin embargo, las notificaciones ni documentos legales fueron fueron presentados por Arenas, pese a que los pobladores y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) solicitaban ver la documentación, pues las agricultoras indicaron que no habían sido notificadas.

"Vinieron por la fuerza. A mi me lastimaron con uno de los tractores... Nosotras vivimos de esto, somos personas honradas y pobres que sólo queremos trabajar", dijo una de las manifestantes.

Se caldean los ánimos

La situación se tornó tensa, mientras que las autoridades municipales insistían en que se les otorgó tres días a las personas para salir del lugar.

La alcaldesa estaba en el lugar, por lo que las agricultoras y vecinos la abordaron para hacer sus reclamos. Momento en el que los guardaespaldas de Méndez accionaron sus armas contra la población para sacar a las autoridades municipales que estaban en el lugar.

"Nos están disparando", se escucha en varios videos que fueron publicados en las redes sociales, donde se observa a los pobladores correr tras los guardaespaldas que rápidamente ingresan a Méndez a uno de los vehículos.

"Nos están disparando", se escucha en varios videos que fueron publicados en las redes sociales, donde se observa a los pobladores correr tras los guardaespaldas que rápidamente ingresan a Méndez a uno de los vehículos.

"No les importó que hubiera mujeres y niños. Nosotros no estamos armados, solo queremos arreglar esta situación, no es posible que ellos vengan amenazantes y destruyan todo nuestro trabajo ahora ¿Quién nos va a reponer lo que hemos invertido?", manifestó una de las afectadas.

El hecho ocurrió el viernes 26 de agosto en el huerto comunal de Parramos, en donde esta madrugada fueron destruidos las cosechas de varias familias.

Dos agentes de seguridad que viajaban con Méndez y que accionaron sus armas fueron capturados por la PNC. Hasta el momento se desconoce su identidad y su situación legal.

Mientras que al lugar fueron llevados decenas de antimotines para persuadir a la población quienes exigían que les permitan trabajar y el reembolso de sus plantaciones.

"Lo que queremos es que la señora de la cara, porque se cubre con su gente", señaló una de las inconformes.

En tanto, la Municipalidad de Parramos publicó un comunicado en el que adjuntó los documentos legales que, según ellos, respalda el desalojo.

"Fuimos sorprendidos por un grupo de individuos con palos, machetes, piedras, hierros y gas pimienta, hiriendo seriamente a personas que acompañaron (a la alcaldesa) a realizar las inspecciones correspondientes. En este incidente confuso hubo necesidad de trasladas a la señora Alcaldesa con golpes de consideración, pero está estable en un centro asistencial", señalaron.