VIDEOS: Plaga de grillos mormones invade casas en EE.UU.

Millones de grillos mormones han invadido las casas de al menos seis condados del estado estadounidense de Nevada en las últimas semanas, reportan medios internacionales.

La plaga de grillos ha alarmado a los residentes, ya que estos insectos están cubriendo casas, carreteras, edificios y campos.

En redes sociales, los afectados han compartido varios videos en los que muestran la situación que están viviendo.

Según medios internacionales, la invasión de estos grillos son es nueva. Estos insectos no voladores pueden tener un tamaño mayor a los cinco centímetros.

Se alimentan de plantas, arbustos y cultivos agrícolas.

La población de grillos tiene un ciclo de cuatro a seis años, posteriormente desaparecen y vuelven a visitar a los vecinos de Nevada.