Los videos del temblor en California que dejó dos muertos

Varios videos del temblor en California, Estados Unidos, que dejó dos muertos se han compartido en redes sociales.

El temblor, relativamente poco profundo, se registró a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, en el condado de Humboldt, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo dejó dos personas muertas.

Got some video courtesy of Rick Littlefield of Eureka Natural Foods. This is CCTV footage of the initial quake early Tuesday morning.



As of 9:15 Tuesday night, power has been restored to 40,000 people in Humboldt County. @CBSSacramento https://t.co/34uFRkTmbp pic.twitter.com/SMDz9xF6DI — Andrew G. Haubner (@A_G_Haubner) December 21, 2022

⚠️ Deslizamiento de rocas y cortes luz por sismo de 6.4 en California.#Humboldt #Earthquake pic.twitter.com/uWCYDNWadc — Paola Rojas (@PaolaRojas) December 20, 2022

@jarochitoooo #Terremoto #UnitedStates #EEUU #USA #Earthquake #Earth #Tierra #ReTokforNature ♬ Horror, suspense, weirdness, ghost, UFO - Zassh #Sismo magnitud 6.2 en #California #EstadosUnidos , tomó por sorpresa a la población el 20 de diciembre de 2021. #Temblor

California es sacudida regularmente por sismos y los expertos advierten sobre la posibilidad de un terremoto capaz de causar una destrucción generalizada en los próximos 30 años.