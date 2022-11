Impactantes videos del terremoto en Indonesia que dejó más de 160 fallecidos

Al principio se habló de 50 personas fallecidas, pero las autoridades actualizaron el dato a 162 y decenas de heridos.

Al menos 162 personas murieron y cientos resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5,6 ocurrido el lunes en la principal isla de Indonesia, Java, una sacudida que hizo temblar los rascacielos de la capital, Yakarta.

El epicentro del sismo fue ubicado cerca de Cianjur, a unos 110 kilómestros al sudeste de Yakarta, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Lamento informar que 162 murieron", dijo el gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, en un video al que tuvo acceso la AFP. Adam, un portavoz de la administración de la ciudad de Cianjur, en Java Occidental, y que como muchos de sus compatriotas no tiene apellido, confirmó ese balance.

Big Breaking



Strong 5.6 magnitude earthquake in western Java, Indonesia. In addition to landslides and collapsed buildings, nearly 20 people died, 300 injured.https://t.co/FojnRvkDM1#Indonesia #Java #Earthquake pic.twitter.com/iUWP7YmY3i — QuickUpdates (@BIGBNOW) November 21, 2022

Sin embargo, la agencia indonesia de gestión de catástrofes todavía daba cuenta de 62 muertos (tras haber revisado al alza el saldo anterior, de 56 fallecidos).

Según esa agencia, más de 2 mil viviendas resultaron dañadas y más de 5.000 habitantes fueron evacuados.

#WATCH Strong 5.6 magnitude earthquake in western #Java, #Indonesia. In addition to landslides and collapsed buildings, nearly 20 people died, 300 injured.#Earthquake #gempa #gempajakarta #earthquake #gempabumi #Gempa #earthquake #Earthquake #Cianjur #JawaBarat #WestJava #Viral pic.twitter.com/sYZwFzhWbd — Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) November 21, 2022

Previamente, Ridwan Kamil había afirmado que se había restablecido parcialmente la electricidad por la noche, pero sin especificar si esto era así gracias a generaciones o porque la red eléctrica estaba funcionando.

Por ahora, las autoridades dieron cuenta de al menos 700 heridos pero advirtieron que el saldo podría ser mucho mayor.

SubscribeTELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

Strong earthquake hits Java island in Indonesia

The death toll has reached 162#Gempa #earthquake #cianjur #JawaBarat #WestJava #Java #Indonesia pic.twitter.com/2dU88aOnba — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) November 21, 2022

Agus Azhari, de 19 años, estaba con su madre, anciana, en la casa familiar cuando el cuarto de estar quedó destrozado en cuestión de segundos. Las paredes se derrumbaron en parte y techo su hundió en torno a ellos.

"Agarré a mi madre de la mano y corrimos afuera", explicó el joven. "Escuché a gente gritando y pidiendo ayuda por todas partes a mi alrededor", dijo a la AFP.

In #Indonesia, a strong earthquake occurred on the island of #Java



The death toll has reached 162, the Indonesian newspaper Kompas reported. pic.twitter.com/JuGkKPLjX6 — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2022

Sin personal sanitario suficiente



Herman Suherman, el jefe de la administración de la ciudad de Cianjur, declaró a la cadena Metro TV que había un flujo constante de víctimas.

"Hay muchas familias en los pueblos que no pudieron ser evacuadas", indicó.

Según él, el hospital Sayang de Cianjur no tenía acceso a la electricidad desde el terremoto y los médicos no podían operar a las víctimas. Se necesita más personal sanitario para atender al gran número de afectados, agregó.

At least 62 people are dead and hundreds are injured after a strong, shallow earthquake toppled buildings and walls in Indonesia https://t.co/C89OBXOdkI pic.twitter.com/ksMrZbprH6 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 21, 2022

Vecinos de la localidad transportaban a las víctimas al hospital en todoterrenos y motos, según imágenes obtenidas por la AFP. Los cuerpos de los fallecidos eran colocados delante del establecimiento, bajo una lona.

Comercios, un hospital y un internado islámico de Cianjur sufrieron importantes daños durante el movimiento telúrico, según la prensa local. En los medios se podían ver varios edificios de la localidad con el tejado derrumbado.

SubscribeTELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

Strong earthquake hits Java island in Indonesia

The death toll has reached 162#Gempa #earthquake #cianjur #JawaBarat #WestJava #Java #Indonesia pic.twitter.com/yyu3rS9j8W — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) November 21, 2022

El jefe de la policía de Cianjur, Doni Hermawan, declaró a Metro TV que las autoridades rescataron a una mujer y a su bebé, víctimas de un corrimiento de tierras, pero que otra persona, que había resultado gravemente herida, murió.

Edificios evacuados en Yakarta

La agencia meteorológica de Indonesia afirmó haber registrado 62 réplicas en Cianjur, con magnitudes de entre 1,8 y 4.

En Yakarta también se sintió la sacudida, pero por el momento no se registraron ni víctimas ni daños importantes.

My deepest condolences to the bereaved families of those who lost their lives due to #Earthquake in #Indonesia.

Praying for the speedy recovery of those injured.

In this hour of tragedy, India firmly stands with #Indonesian people.

Stay Strong #EarthquakePH #earthquakeJakarta pic.twitter.com/34hDLRUMex — Rajen (@paglu01) November 21, 2022

Varias personas se precipitaron fuera de los edificios. Mayadita Waluyo, abogada de 22 años, describió el pánico de los trabajadores, corriendo a las salidas de emergencia.

"Estaba trabajando cuando el suelo tembló. Pude sentir claramente la sacudida", relató.