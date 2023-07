¿Por qué Vietnam prohibió transmitir la película de "Barbie"? (video)

-

La película de Barbie que aún no se estrena oficialmente, ya ha sido prohibida en Vietnam. ¿Cuál es la razón?

A pocos días del estreno oficial de la película Barbie, esta ya causa sensación entre seguidores a nivel internacional que esperan con ansias la cinta.

Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds, el proyecto dirigido por Greta Gerwig promete sorprender con una versión empoderada de la popular muñeca.

Sin embargo, un país en Asia no transmitirá la cinta en sus cines debido a que fue vetada por el gobierno tras notar una polémica escena en el adelanto oficial.

La cinta es esperada por miles de fanáticos. (Foto: Elperiódicoes)

Durante la película aparece la imagen de un mapa mundial en el que se observa un pedazo de tierra sin forma con el nombre de "Asia".

Según las autoridades de Vietnam, este mapa de las "nuevas líneas" se trata de uno definido por China, mismo que el país no reconoce.

En la escena aparecen Ken y Barbie interpretando un mapa en forma de "U" usado por China desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y diferencia el territorio del resto de naciones en el mar de China Meridional.

Ahí, existe una disputa por la soberanía de dos islas: Spratly y Paracel. Estas son controladas por China desde 1974 aunque Vietnam las toma como parte de su nación.

I spent part of the morning reply guying policy peoples questions about Vietnam banning the Barbie movie with the nine dash line map with this image of the map pic.twitter.com/oqJ91HJVUh — Lmao gan ma (@rzhongnotes) July 3, 2023

¿Sabías que la película de Barbie será vetada en Vietnam? La razón: mostrar un mapa que muestra la versión china de la división del Mar de China Meridional, cuyas áreas pertenecen a Vietnam, Malasia, Filipinas, Brunéi y Taiwán. pic.twitter.com/I7mWAqtzNj — AJ+Español (@ajplusespanol) July 7, 2023

¿Qué dice Warner?

La compañía aseguró que el mapa no busca representar el mundo real ya que por eso aparece como un dibujo infantil hecho con crayones.

Esta no es la primera vez que la "línea de nueve guiones" acusa problema en Vietnam. Abominable fue prohibida por esa razón en 2019, al igual que Uncharted en 2022.