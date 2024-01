¡Escándalo! Vince McMahon deja la presidencia de la WWE por graves denuncias

-

Vince McMahon, presidente y fundador de la WWE, ha renunciado a su cargo por denuncias de sus antiguas trabajadoras.

"Uno de los mayores escándalos que se han visto en el entretenimiento deportivo", así han catalogado los medios de Estados Unidos el nuevo problema de la empresa de lucha libre, WWE.

Vince McMahon, presidente ejecutivo y fundador de la WWE, ha renunciado a su cargo por denuncias de sus antiguas trabajadoras, que lo han señalado por violaciones, tráfico, abuso y agresión sexual.

Janel Grant, exempleada de la WWE, presentó una demanda acusando a Vince de explotación sexual, en donde afirma haber sido obligada a tener encuentros sexuales con McMahon y otros ejecutivos.

Grant declaró que los abusos aumentaron constantemente, llegando incluso al tráfico sexual, ya que Vince compartía fotografías íntimas de ella con otros trabajadores de la industria en la lucha libre.

Janel reveló que fue obligada a grabar contenido sexual con el luchador de la WWE, Brock Lesnar, reconocido por sus logros en la industria del Wrestlemania y por ganar varios títulos destacados.

Posteriormente, Vince le informó a Janel que debía firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar el pago de un millón de dólares al año, para así evitar que esta información se diera a conocer.

Sin embargo, la denunciante afirma que la demora en los pagos de compensación la habría llevado a hacer pública la acusación en contra de Vince McMahon, por haber vivido un "auténtico infierno".

Grant afirma que lo peor fue cuando Vince McMahon "defecó sobre ella durante un trío forzado y le ordenó que siguiera dándole placer a su amigo, mientras ella tenía heces en el pelo y en la espalda".