Vinculan a Rauw Alejandro con Camila Cabello

Luego de que se diera a conocer que Rauw Alejandro y Rosalía decidieron terminar su compromiso y de rumores de infidelidad, salió a luz que el puertorriqueño está saliendo con Camila Cabello.

El famoso rompió el silencio en Instagram y aclaró que ambos terminaron hace algunos meses, afirmando que no hubo infidelidad, un día después Rosalía también destacó la situación agregando que entre ellos había respeto.

Recientemente en redes sociales comenzaron a circular rumores de un supuesto romance entre la cantante Camila Cabello y Rauw Alejandro, esto lo afirmó Raúl de Molina del programa de Univisión, "El Gordo y La Flaca".

"Me han dicho de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello, lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría al aire... sí dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía", explicó en una grabación que circula.

Muchos lo confirman pues Camila Cabello y Rauw Alejandro estuvieron en Puerto Rico, el cantante viajó para pasar tiempo con su familia y Cabello asistió a los Premios Juventud, pero lo que todos notaron fue que el 25 de julio, ambos asistieron al partido del Inter Miami CF contra el Atlanta United de la Leagues Cup.

