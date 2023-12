"Te voy a matar": captan violento asalto a piloto con giro inesperado (video)

-

Un sujeto intentó robar el celular a un piloto, pero la situación se tornó peor y todo quedó grabado en video.

Momentos de pánico vivió un piloto cuando se conducía en carretera, luego de que un sujeto se subiera al tráiler para cometer un asalto.

Todo ocurrió cuando el piloto manejaba mientras atendía una llamada. De repente, el malhechor se sube del lado del copiloto y por la fuerza abre la compuerta y se dirige hacia el conductor.

El hombre, con arma en mano, empieza a pedirle su celular y cartera. "Celular, dame el celular. Apúrate, te voy a matar a la v***. Celular, la cartera, muévele hijo de tu p****", grita el delincuente.

Sin embargo, la escena da un giro inesperado cuando el ladrón le propina un golpe en la cabeza al piloto con el arma que lo amenazaba. Esto hizo que de inmediato entrara en un estado de confusión y empezara a sangrar.

Captan violento asalto a piloto en frontera México-Guatemala



El delincuente golpeó con un arma al hombre, quedando totalmente confundido pic.twitter.com/PbXklsjDla — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 31, 2023

Tras varios segundos intentando quitarle el móvil, el sujeto no lo consigue y se baja del mismo lado donde ingresó. De la misma manera, el piloto también abre su compuerta y deja el vehículo.

Al bajarse el ladrón, este grita "no me la quiso dar", refiriéndose a que no pudo llevarse ni la cartera, ni el móvil del piloto.

Se desconoce en qué terminó la violenta escena. Sin embargo, se sabe que fue en la Frontera de México-Guatemala; además, usuarios destacaron que el acento del asaltante es evidentemente mexicano.

Los hechos ocurrieron el recién pasado viernes 29 de diciembre, según se describe en el video.