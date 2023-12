Tiktoker mexicana sorprende con su top 5 de canciones guatemaltecas (video)

-

La creadora de contenido mexicana sorprendió al revelar sus cinco canciones favoritas de artistas guatemaltecos.

La reconocida tiktoker mexicana Marianela Rodríguez, sorprendió a sus seguidores con uno de los videos más recientes que compartió en sus redes sociales.

Y es que la creadora de contenido reveló cuáles son sus cinco canciones favoritas de artistas guatemaltecos. Cabe destacar que Rodríguez reside en Guatemala, por lo que constantemente comparte contenido de sus actividades en el país.

"Como buena mexicana viviendo en Guatemala ya me sé muchas rolitas chapinas, y aquí les va mi top 5. Es mi top, mis canciones, mis gustos así que no me juzguen", expresó Rodríguez.

Este es su top 5:

Peces e iguanas - Bohemia Suburbana

Ay amor - El tambor de la tribu

No se acaba el amor - Los Miseria Cumbia Band

El último trago - Viento en contra

Déjame llegar - Malacates Trébol Shop

@marianela_rodriguez25 Top 5 canciones chapinas ♥️

Para finalizar, la mexicana destacó la buena música que ha conocido en Guatemala y el talento que se puede apreciar en el país.

"Bueno este fue mi top 5 de canciones chapinas y se me hace raro que estas canciones no las había escuchado antes porque están buenísimas y yo sé que hay muchísimo talento en Guatemala", puntualizó.

El clip se hizo viral con casi medio millón de reproducciones y decenas de comentarios de guatemaltecos aplaudiendo su listado musical, mientras que otros le recomendaron más temas nacionales.